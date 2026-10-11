В Обнинске из автомобиля украли инструменты
Правоохранительные органы Обнинска проверяют факт кражи имущества из машины.
Инцидент произошел в ночью на улице Ленина, 48.
По данным полиции, информация о преступлении была выявлена в ходе мониторинга интернета.
По предварительным сведениям, неизвестные злоумышленники разбили стекло автомобиля и похитили находившиеся внутри инструменты для монтажа мебели.
Сообщение уже зарегистрировано в дежурной части. В настоящее время сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности подозреваемых.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь