В Балабаново увеличилось количество парковочных мест
Рядом с административным зданием местного лесоперерабатывающего предприятия появилась новое пространство, где можно будет оставить автомобиль, рассказали 9 октября в администрации города.
Работы проведены в рамках разгрузки привокзальной площади от частного транспорта.
Ранее муниципалитет построил стоянку рядом с железнодорожной станцией.
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