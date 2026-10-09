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Обнинск

В Балабаново увеличилось количество парковочных мест

Дмитрий Ивьев
09.10, 12:21
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Рядом с административным зданием местного лесоперерабатывающего предприятия появилась новое пространство, где можно будет оставить автомобиль, рассказали 9 октября в администрации города.

Работы проведены в рамках разгрузки привокзальной площади от частного транспорта.

Ранее муниципалитет построил стоянку рядом с железнодорожной станцией.

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