В Балабаново увеличилось количество парковочных мест

Рядом с административным зданием местного лесоперерабатывающего предприятия появилась новое пространство, где можно будет оставить автомобиль, рассказали 9 октября в администрации города.

Работы проведены в рамках разгрузки привокзальной площади от частного транспорта.

Ранее муниципалитет построил стоянку рядом с железнодорожной станцией.