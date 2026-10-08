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Обнинск

В Обнинске приставы и ГАИ провели рейд против должников на дорогах

Дмитрий Ивьев
08.10, 08:55
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Они проверили автомобилистов, у которых есть неоплаченные штрафы и долги. Машины выявляли с помощью системы «Дорожный пристав» — она автоматически считывает номера и сверяет их с базой должников.

За время рейда проверили 75 машин. На 22 наложили арест, причём три из них запретили использовать до полного погашения долга. Ещё шестерых водителей вызвали в службу судебных приставов. Некоторые решили не тянуть и оплатили задолженности прямо на месте — в общей сумме более 146 тысяч рублей.

ГАИ напоминает: на добровольную оплату штрафа по закону отведено 60 дней. Если не уложиться в этот срок, водителя могут привлечь к административной ответственности. Подобные рейды в регионе проходят регулярно.

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