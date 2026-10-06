+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске на мясном производстве мужчина получил открытый перелом ноги
Обнинск

В Обнинске на мясном производстве мужчина получил открытый перелом ноги

Дмитрий Ивьев
06.10, 09:03
0 441
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

По факту получения работником предприятия травмы возбуждено уголовное дело, сообщили 6 октября в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Механик-наладчик предприятия по производству мясной продукции, выполняя работы по врезанию муфты в воздуховод, упал с лестницы и получил открытый перелом ноги, - рассказали в СК. - Здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред.

Сейчас идет следствие.

- Будет дана правовая оценка действиям сотрудников организации, ответственных за соблюдение требований охраны труда, – подчеркнули следователи.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik56MDJ5TisydmxYdkxSOWpoYmE3S0E9PSIsInZhbHVlIjoiUjdJVE5rdnlzcEJvSE5kYkFocm9oVUJSeCtrUFpreEVkNHZ3RUViVjJwYkMxN2VZZ3FLUFJTQXZZYUM1NlgzaXdSV3NCN1QxL00rSnQzSmVlay9QVThKcWhNblFvMUJaQVdpanNjanBIZFZ3ZHJtRkIxK3VXZzRxdlhGYVhJUWlSNVB2YUFlamg5SGtucVo2b1p4TE11b251WkwvdW4rdncwZ25KcVBwMFR4Nm93aU9lUVlmL1YvOWVjSFZTRUtKYm9qTlhKeUxpQzgvMjV1T3o5OWtmOVhjMkdRUHMwbVRad0tTQ1lTUDJJUUx3bldHWm9TTkMzeTRNZkx4Y1pIR1hLbFR3VCtqM3pkeGk4dHNMa2xESGg1RFhDNEMrai9ld1Y0UUJUbGFTNEZpTVdlc25DZFJrV3R4S1FOUTgrVzczVURYREY1bEpGaDB3VXp0OHNxTEJlcHpmU2tEdzUvODhDbnNoUmljYkxyR3hkSkdBT2x0UTB4OHdGNjdnd0h5M2ovZ2hNZzR3QzFKWDVkWHQ0MFJabG03NHpZV2huRWNXMVluTFBtYmpVQ2dhSTQveFlBaDNQeDc0UzY3bEJyVyIsIm1hYyI6IjE1ZDc2MmM3YzUxMTdlODVkZmFjM2VkNmU3MmYwMjg2ZmYyYWMzNDBhZjUzMTg2YjM0ZDQwZDExZWIyYzc4NmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhnMU9JTXlhZjcxMGVwZ2R2ZXgzK2c9PSIsInZhbHVlIjoic2lBYXdLOC9XWVpmV0RyQTZXM3c2a2hreVRWRnVROHFLNk9MQVQ2SVh1dCs1NTh1Tm1nSU5aTitiSmVCMHErczhJMFJJRVZ3WlJ0cGlJZzd6Q1ZMT2w3cStYYkZjdklOYjNoWklLbkFoZW9mQWIzeTZaNkVJcTFIL3ozY0xRVTkvR0dzWjBXQ1NIM1JGSk8rejNWaDg0Qmw0ZXVDMk94Z0dLZEplMHpuR2hJckdVbFR1ZkVUV0RleEdHZE9KdVpWY2Y3R3hFUXlya3pOdkdHOVJHWk85RUZ6b2RIMWJjL2ExdVBOVzNpbTNTNjQydmMxaTQvSlVXQTc5OVFmMnZscFhId3Evd0w2OWtlaTB3UUJpNmtWYzZTelk1aHRVRDBVTkF3WG52ZGdlSlplTnRsa1hDSzI0aTJKS0ZKRWRFRFBHUGNjamIxZmJES3V5QzlOK2ZjT2UzT3doRGZwSlZ4WXo2M3RheWhXdGtmUjlMdzA1NnA1d0x5WkdxSkhVUG1OVEVUclNKVS9tdVRGRGdpa2hsem01Mk1KNFd1TDMzNUFBQTBORFo4VVZnL1hXTjY1aWJpamY5NlJJU29hdFFRZ0Z1N2ZDUlNOcDlPYmdVQTYwVXhsbHFHUTVpYStHaERkY3VzZ1RUME1ESVRvMHhGKzhhbXZEbnNETUpNdmxLekJnYWRuY2hkN3dhMzAvYitpUkExVFR1VUdkWFV5aUI2N0NUdkM0SXo5OWpzMElZc3pDWkNIL2pQRkFqdU9XYUV5UzgzRjR4U3pHWGV6WXpOUFQ2SlFYOS9lSzFkbFl0ZDlPRTBoVUE0QS9EdTJsckxqS3F3THZ5SXNwZ2xNaUtiKyIsIm1hYyI6ImQ1NTQ4MDU2Yzg3Mjg5M2Q2OWY4ODE5OGVkNTIzOTU4M2JhN2FiMDM4NzIxMDYwOTc0MjgyN2I3ZjUxMTZiMjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+