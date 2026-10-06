В Обнинске на мясном производстве мужчина получил открытый перелом ноги

По факту получения работником предприятия травмы возбуждено уголовное дело, сообщили 6 октября в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Механик-наладчик предприятия по производству мясной продукции, выполняя работы по врезанию муфты в воздуховод, упал с лестницы и получил открытый перелом ноги, - рассказали в СК. - Здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред.

Сейчас идет следствие.

- Будет дана правовая оценка действиям сотрудников организации, ответственных за соблюдение требований охраны труда, – подчеркнули следователи.