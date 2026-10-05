В Балабаново ребенок на электровелосипеде поехал на красный и попал под машину

В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла днем 3 октября на трассе М3 «Украина».

По предварительной информации, 53-летняя женщина за рулем «Фольксвагена Поло» ехала со стороны Калуги и сбила на регулируемом пешеходном переходе 14-летнего мальчика. Школьник на электровелосипеде переезжал дорогу на красный сигнал светофора.

Подростку понадобилась помощь врачей.