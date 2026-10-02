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Обнинск

В Обнинске работникам автосалона вернули долги по зарплате

Дмитрий Ивьев
02.10, 12:25
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Выяснилось, что с апреля по июль гендиректор автосалона не платил зарплату трём сотрудникам.

В общей сложности люди недополучили около 800 тысяч рублей.

После проверки прокуратуры Следственный комитет возбудил против руководителя уголовное дело — за полную невыплату зарплаты дольше двух месяцев.

Сейчас долг перед работниками погашен полностью. Прокуратура держит расследование на контроле.

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