В Обнинске работникам автосалона вернули долги по зарплате
Выяснилось, что с апреля по июль гендиректор автосалона не платил зарплату трём сотрудникам.
В общей сложности люди недополучили около 800 тысяч рублей.
После проверки прокуратуры Следственный комитет возбудил против руководителя уголовное дело — за полную невыплату зарплаты дольше двух месяцев.
Сейчас долг перед работниками погашен полностью. Прокуратура держит расследование на контроле.
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