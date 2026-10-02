В Обнинске сбили 19-летнюю девушку на электровелосипеде
Около 19:50 в четверг, 1 октября, авария произошла у дома №31 на улице Курчатова.
По предварительной информации, 66-летний водитель «Фольксвагена Гольф» поворачивал налево и не пропустил электровелосипед, на котором ехала девушка. После этого столкновения электровелосипед также врезался в «Рено», выезжавший с территории торгового центра.
Девушку госпитализировали в КБ №8.
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