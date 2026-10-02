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Обнинск

В Обнинске мужчина отдал мошенникам 2,35 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
02.10, 12:50
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Житель города рассказал в полиции, что ему позвонили и заявили, будто у него есть налоговая задолженность. Он проверил данные на Госуслугах — никакой задолженности не оказалось.

Потом звонившие придумали новую уловку: сказали, что от его имени оформили доверенность на доступ к счетам — якобы в пользу человека, связанного с терроризмом. Под угрозой уголовного преследования мужчину заставили действовать по указаниям мошенников. Он снял деньги со счетов и передал их незнакомым женщинам — встречи с ними назначали сами аферисты. При этом ему велели использовать кодовые слова и никому не рассказывать о происходящем — ни родным, ни сотрудникам банка.

Когда злоумышленники потребовали снять ещё денег, мужчина понял, что его обманывают, и пошёл в полицию. Сейчас по делу идёт расследование, сообщили в полиции.

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