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Обнинск

В Обнинске эвакуировали брошенные машины

Дмитрий Ивьев
02.10, 08:31
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В пятницу, 2 октября, об этом сообщил начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.

ВАЗ 211540 вывезли с проспекта Ленина, в районе дома № 221. Там же, у дома № 12, эвакуировали «Шевроле Ланос». Ещё один автомобиль, ГАЗ 330232, убрали с проспекта Маркса, в районе дома № 58.

- Работа с такими обращениями помогает своевременно освобождать территорию от брошенного и разукомплектованного транспорта, - прокомментировал Орехов.

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