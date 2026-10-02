В Обнинске эвакуировали брошенные машины
В пятницу, 2 октября, об этом сообщил начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.
ВАЗ 211540 вывезли с проспекта Ленина, в районе дома № 221. Там же, у дома № 12, эвакуировали «Шевроле Ланос». Ещё один автомобиль, ГАЗ 330232, убрали с проспекта Маркса, в районе дома № 58.
- Работа с такими обращениями помогает своевременно освобождать территорию от брошенного и разукомплектованного транспорта, - прокомментировал Орехов.
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