В Обнинске строят фонтан в Репинском овраге

Городская администрация в пятницу, 2 октября, рассказала о ходе работ.

На данный момент уложено больше трети плитки и смонтирован пешеходный мост. Также завершены земляные работы, проложены линии электроснабжения, освещения и видеонаблюдения, восстановлен коллектор.

- Сейчас специалисты устанавливают лотки ливневой канализации и готовят фундамент для фонтана, - сообщили в администрации. - Также сделано основание для детской площадки. На сегодняшний день выполнено 55% всех работ.