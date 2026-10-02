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Обнинск

В Обнинске строят фонтан в Репинском овраге

Дмитрий Ивьев
02.10, 10:01
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Городская администрация в пятницу, 2 октября, рассказала о ходе работ.

На данный момент уложено больше трети плитки и смонтирован пешеходный мост. Также завершены земляные работы, проложены линии электроснабжения, освещения и видеонаблюдения, восстановлен коллектор.

- Сейчас специалисты устанавливают лотки ливневой канализации и готовят фундамент для фонтана, - сообщили в администрации. - Также сделано основание для детской площадки. На сегодняшний день выполнено 55% всех работ.

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