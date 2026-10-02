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Обнинск

В Обнинске установили сундук для пожеланий городу

Дмитрий Ивьев
02.10, 10:59
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В этом году городу исполнилось 70 лет, ФЭИ – 80, а дубу на площади у Дома учёных – 90.

- По такому поводу Кот учёный на лавочке в тени ветвей дуба поставил сундук. Да непростой: храниться в нём будут тёплые слова жителей нашего города, - рассказали 2 октября в администрации города. - Поблагодарите Обнинск за дорогих людей, счастливые встречи, знакомые улицы и семейные истории. Напишите несколько добрых строк – пожелание, признание в любви к Обнинску – и опустите записку в сундук.

К сундуку просят относиться бережно. За его сохранностью присматривает не только Кот учёный, но и камеры видеонаблюдения.

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