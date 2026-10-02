На дороге в Обнинске арестовали 22 машины

Судебные приставы провели совместный рейд с сотрудниками Госавтоинспекции.

В потоке выявляли автомобили, за владельцами которых числятся долги.

- Калужские судебные приставы в итоге произвели арест 22 автомобилей должников по различным категориям исполнительных производств, - рассказали 1 октября в УФССП. - Общая сумму задолженностей граждан, чьи машины попали под арест, составляет около 6 миллионов рублей. Часть автолюбителей, остановленных в ходе рейда, решили на месте погасить имеющиеся долги и с помощью электронных платежных систем оплатили 146 тысяч рублей.

Если в ближайшее время собственники арестованных авто не заплатят по счетам, то их машины выставят на торги.