На дороге в Обнинске арестовали 22 машины
Судебные приставы провели совместный рейд с сотрудниками Госавтоинспекции.
В потоке выявляли автомобили, за владельцами которых числятся долги.
- Калужские судебные приставы в итоге произвели арест 22 автомобилей должников по различным категориям исполнительных производств, - рассказали 1 октября в УФССП. - Общая сумму задолженностей граждан, чьи машины попали под арест, составляет около 6 миллионов рублей. Часть автолюбителей, остановленных в ходе рейда, решили на месте погасить имеющиеся долги и с помощью электронных платежных систем оплатили 146 тысяч рублей.
Если в ближайшее время собственники арестованных авто не заплатят по счетам, то их машины выставят на торги.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!