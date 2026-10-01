В Обнинске водителей попросили не парковаться на проспекте Ленина

В субботу, 3 октября, в районе дома №240 с 9:00 до 16:00 пройдёт сельскохозяйственная ярмарка.

Администрация города обратилась к автовладельцам с просьбой не оставлять машины на проезжей части и у автобусных остановок вблизи места проведения мероприятия, чтобы не мешать движению транспорта и работе торговцев.

Даты проведения следующих ярмарок в 2026 году: