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Обнинск

В Обнинске водителей попросили не парковаться на проспекте Ленина

Дмитрий Ивьев
01.10, 15:40
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В субботу, 3 октября, в районе дома №240 с 9:00 до 16:00 пройдёт сельскохозяйственная ярмарка.

Администрация города обратилась к автовладельцам с просьбой не оставлять машины на проезжей части и у автобусных остановок вблизи места проведения мероприятия, чтобы не мешать движению транспорта и работе торговцев.

Даты проведения следующих ярмарок в 2026 году:

  • 17 и 31 октября,
  • 14 и 28 ноября,
  • 12 и 26 декабря.

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