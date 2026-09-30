В Балабаново отключился светофор на Киевской трассе

Он не работает в районе улицы ДРП на пешеходном переходе.

- Люди не могут перейти через дорогу в этом месте. Срочно связался с руководством компании «Автобан», которая занимается реконструкцией шоссе, чтобы в кратчайшее время работа светофора была восстановлена, - рассказал руководитель города Александр Козлов. – Ни в коем случае не должна повториться ситуация, когда была сбита женщина на переходе от улицы Московской.

Пока нет точных сроков, когда светофор включат.