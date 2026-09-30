В Обнинске 869 500 человек перевезли автобусы за август
Верхние строчки топа занимают всё те же маршруты: 9б (132 107 человек), 9а (122 408 человек), 2 (86 318 человек), сообщили в «Обнинском городском транспорте».
Четвёртое и пятое места продолжают удерживать «единичка» и «тройка»: 76 908 и 74 054 соответственно.
У «классических» кольцевых маршрутов статистика следующая: 2КГ — 31 340 пассажиров, 2АБЗ — 15 560 пассажиров, 3КГ — 25 239 пассажиров, 3АБЗ — 24 473 пассажира.
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