В Обнинске 869 500 человек перевезли автобусы за август

Верхние строчки топа занимают всё те же маршруты: 9б (132 107 человек), 9а (122 408 человек), 2 (86 318 человек), сообщили в «Обнинском городском транспорте».

Четвёртое и пятое места продолжают удерживать «единичка» и «тройка»: 76 908 и 74 054 соответственно.

У «классических» кольцевых маршрутов статистика следующая: 2КГ — 31 340 пассажиров, 2АБЗ — 15 560 пассажиров, 3КГ — 25 239 пассажиров, 3АБЗ — 24 473 пассажира.