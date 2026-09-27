+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск На предприятии в Обнинске погиб рабочий
Обнинск

На предприятии в Обнинске погиб рабочий

Дмитрий Ивьев
27.09, 10:05
0 137
Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Трагедия произошла 20 сентября, сообщили в воскресенье в Следственном комитете.

- Наладчик оборудования во время работы на станке по производству пластиковых карт получил травму головы, несовместимую с жизнью, - прокомментировали в СК. - Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли документацию, назначили судебно-медицинскую экспертизу, допросили свидетелей.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
чп
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNhQUl0d3JocDdudjVIRC95L2FFeFE9PSIsInZhbHVlIjoiU3I3Y01JTXdiSHUyNERrOG9rSjBGTlJkK1UwYlpKdFB2M256SWhDdko1SkZldFQwbGV5MzVtdWhlV2ZnV3g3NWJKWmVPa2RpM1JpcjJuOWFqdGYyUTdDcS9zMDJ2aHl2QSt2Q3VsY0RKQlpxQ2tCRzl0eC9ZZFNqZ0JzNmVVS2g1cTVuYmwzaUw2YklNR2lvV3p5d01OazY4NTFuY3grdDM0TVdGSFBIOWlXSFZBKzBMZjEvcmYrVVZBcmp4VFEzczFYVW43S2gwV0haY2ZmTjJmSWphR3NsL3psS2lsbXE1UnFWN3BnZ2lveHYvTkpWLzJaSWZjZDV4eTRkUmdjWUI0WkpCR0hES1pCNmVQTDRndkpZS3ZLdXpoYllYcmwzM3hyNGVLQ1BkKzdFd29CYkJZdUJad2MrNTZKQ01WNUw1OWd6bEVvdk43dW1lSlJaTHJyMDZYRDVBQjNZMDlnK2xjSkh3VjhSMDRMdkxiMERqNnduOEJGUnNVWnJKTXhvN1JNVk15VTNaMTR1UFBEL2dOQWFJZkFpa2ltdGcxSUFJNXpqWVlLOURwMW5yWHRHTlVRQWNDZnluOFNSS3lGayIsIm1hYyI6ImQ4MzhhNjEyM2RkZThkNjI3YzMzZmM5OWMxOTNiOTdhZWMzOTVmY2Q4ZGNmMmQ3ZDc5MTgwOThmYzU0MTY1NzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii95Wk0yOWFUelJ4Y3RXM1hMazNvZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiZXN6ejlPYkIyUFJjdXNCRnNUdU1EcWwrK3h0ZlZTandtT2dBYk9SbldEblRTMEpWaGF4bGV0MFczT1RmbHU4Q0t3STM3UmV2MFpRVXdiWm5LQ1dSVjdYck5jTmxZV1dMMzQ3ekQrSjJ0U1BnMmRsSktqOHpXZEdsL0ZqOHZ4TUI3cGxNZzEyRlRSYzZaQURWWFNzSnhEMG1BaVpVWWgrWXZaVDU2NmptT0M4ZjZ5Szhzb0VjZXZRSHlLUURFQ0poSnlnSnBTSTkzQTE1OStBTDd5YUhBOVlKS3FKYTJxV2tPMXV5ekhvbFB6RVpZTkRqcHprL1JlOXpScGtLZ1ZiWVBTL3IveVFCdVVHR2lSREw4RXFrOUs2UVEyNmJ5bDBwV0pWbWJ2MFh2Q3NZc2pQeGlvZFBlaVQ1NXVkczJPOGZHcyt3WGduU0QzNzBRZkZHQ3g4VjBkTVVpYytJbzU1cVZRemdZSzB2REtDM0UydFcveXVtcW9IYkJZd2tuZmpmUTR3RlI2MGoxYkhwL2dwVTRZQTZkMEhiUWZDaHVlMFZEM0FCaFVmSitoY2NWelRvVmZYelUxVXB0RTVwNUNSZkhCYUUvQ0dwWW5tSzdKSEhBSlFkcEFDTWVRbnRQWEVRUFBvZDhiaEUwK21mRWVKRFRucis1b3ZtRGxqRVFqeC91MVA4Z1l6RngrNnVNRmVnMmFaQnVibEVKUjhyWDBwWFJQVmxGZFJXSWsyTHpMYk1QVkpLbmYxdkRicDI0ZHdRTURyZ2VtY3duWDA1bGZpQ1NVL1ZoVDVzdklKTGRFTXlLTHdLRmkwWjFxVkRXT1lnRlZDZkxJbTJ0UEJZcmZQZSIsIm1hYyI6IjQyOTZlYjc2NjVmNzk4NzAyYzE3YWIzYmRmMDNlN2RjZmI0NWViMDZjOWI4YWZlOWY0M2Q2ZmFlMWZkZWI1ZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+