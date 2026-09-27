На предприятии в Обнинске погиб рабочий

Фото из архива.

Трагедия произошла 20 сентября, сообщили в воскресенье в Следственном комитете.

- Наладчик оборудования во время работы на станке по производству пластиковых карт получил травму головы, несовместимую с жизнью, - прокомментировали в СК. - Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли документацию, назначили судебно-медицинскую экспертизу, допросили свидетелей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека».