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В Обнинске перевернулся «Мицубиси»

Дмитрий Ивьев
25.09, 14:18
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Подробности про аварию, которая произошла утром 24 сентября, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, на пересечении проспекта Ленина и улицы Осенней 32-летний водитель «Мицубиси Лансер» ехал по дублеру и не пропустил «Хавал». От удара «Мицубиси» перевернулся.

В результате аварии травмы получила 28-летняя пассажирка «Мицубиси». Её госпитализировали.

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