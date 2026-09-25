В Обнинске перевернулся «Мицубиси»

Подробности про аварию, которая произошла утром 24 сентября, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, на пересечении проспекта Ленина и улицы Осенней 32-летний водитель «Мицубиси Лансер» ехал по дублеру и не пропустил «Хавал». От удара «Мицубиси» перевернулся.

В результате аварии травмы получила 28-летняя пассажирка «Мицубиси». Её госпитализировали.