В Обнинске перевернулся «Мицубиси»
Подробности про аварию, которая произошла утром 24 сентября, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.
По предварительным данным, на пересечении проспекта Ленина и улицы Осенней 32-летний водитель «Мицубиси Лансер» ехал по дублеру и не пропустил «Хавал». От удара «Мицубиси» перевернулся.
В результате аварии травмы получила 28-летняя пассажирка «Мицубиси». Её госпитализировали.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь