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Обнинск

В Обнинске автобусы вновь начали заезжать на три остановки

Дмитрий Ивьев
25.09, 10:20
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В связи с изменениями ситуации в ходе реконструкции трассы М-3 с 25 сентября включены в работу остановочные пункты на Калугу: ДСК, УАТ, АЗС, сообщили в «Обнинском городском транспорте».

- Автобусы маршрутов №6 и №8 МБУ «ОГТ» вновь будут останавливаться на этих остановках, - говорится в официальном комментарии. - Однако, ремонт-реконструкция дороги продолжается, и водители проинструктированы о необходимости соблюдения безопасности пассажиров при посадке и высадке. В случае необеспечения безопасных условий, водитель может принять решение о пропуске той или иной остановки.

На остановках Подстанция и ИМР на Калугу маршрутами №10 и №11 по-прежнему посадка/высадка не производится.

В направлении на Москву пропускаются остановки ИМР И СХР им. Карпова.

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