С 26 сентября изменится схема движения на Северном въезде в Обнинск
Она будет действовать до 10 октября из строительных работ на транспортной развязке.
При движении из Калуги в сторону Москвы прямой въезд в Обнинск будет закрыт, сообщили в городской администрации.
Чтобы попасть в Обнинск, нужно будет проехать дальше и развернуться на 100-м километре.
Водителей просят быть внимательными.
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