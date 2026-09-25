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Обнинск

С 26 сентября изменится схема движения на Северном въезде в Обнинск

Дмитрий Ивьев
25.09, 08:46
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Она будет действовать до 10 октября из строительных работ на транспортной развязке.

При движении из Калуги в сторону Москвы прямой въезд в Обнинск будет закрыт, сообщили в городской администрации.

Чтобы попасть в Обнинск, нужно будет проехать дальше и развернуться на 100-м километре.

Водителей просят быть внимательными.

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