В Обнинске жалуются на вандалов, которые рисуют на остановках
Проверку провели члены общественной комиссии по контролю за содержанием автомобильных дорог. Депутаты провели осмотр недавно отремонтированных остановок на улице Курчатова.
Председатель комиссии Анатолий Шатухин отметил, что самая актуальная проблема – вандализм.
- Практически ежедневно отмываются надписи на остановках, но хулиганы рисуют быстрее, чем возможно убрать, - пояснил он.
Часто хулиганы срывают с остановок листы с расписанием. Сотрудники МБУ «ОГТ» регулярно проводят объезды и возвращают листы на место.
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