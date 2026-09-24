+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске жалуются на вандалов, которые рисуют на остановках
Обнинск

В Обнинске жалуются на вандалов, которые рисуют на остановках

Дмитрий Ивьев
24.09, 15:00
0 317
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Проверку провели члены общественной комиссии по контролю за содержанием автомобильных дорог. Депутаты провели осмотр недавно отремонтированных остановок на улице Курчатова.

Председатель комиссии Анатолий Шатухин отметил, что самая актуальная проблема – вандализм.

- Практически ежедневно отмываются надписи на остановках, но хулиганы рисуют быстрее, чем возможно убрать, - пояснил он.

Часто хулиганы срывают с остановок листы с расписанием. Сотрудники МБУ «ОГТ» регулярно проводят объезды и возвращают листы на место.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InNmZmF3b09pRzhrRVFDQlVMQWZXYUE9PSIsInZhbHVlIjoiNE1KaUNPY3BhaSt2V3N1NEU1cG5odjg4Qlo0QWo1ZUdCc1RoOUFMcVR3R2RtOUpFbnN2c0RlUmZjTC9KWk9uVmF0TDl6c1hUQVZoSWl1T0xYREFweGpIZ2x5WlMvMTRidkNVNDdiVEVscXJ6UTlLUThhbDJEa1ArZU9zQ0p0R0M2ZXVxM1lqbjJpR2VjTmN0N1RDcm51SUVVK2lpaG5oV3U2bk96SDdQNlJCNjd5RjVHQ0g2SGZab2FJN1BtbkxjeW0zeHd4L1N6VFFhMjg0Qis3QXh1NjdXTks4SjZzRVlQMTFNdHZud1dMZWhZeVBGOVBXbFpFdXhFcVBZbEpiTEtJV0hrMGlVNFI1TDJEcVRlanFOV1pZRDMwYVd0VUUvZkowa3NjMkJFV2lUQWZEdFJMVzkwVFVaRmhlaG5lNEY1a0dqVmtnV2E5d2MyZ2hjT01xY2FyWW9aNm9rc1pQaGQxbWZJWmNhZXdSODVoeUJTNVo0eDhraTlRYm82SFc4bFlWWDJ2Zzk1VFd2US9KVlFGVEx6UzZuSnk4ZzB3REZOSUdRVFZjSWJBeDFmRklRT1BuRkx3NDVmRGlsS0dUYSIsIm1hYyI6ImNiZDM4ZTg3ZjM4OWM4OTE3M2Q3OWNlMjFmMTE0NzQxZmE3YTcxOTI2Y2ZlZTM3MzQ1Njg4MTZjY2E3MjdkODIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijk0dVBmY3lyTDJiNVdnQjJhVHhpeGc9PSIsInZhbHVlIjoia3p1dXdtVjIyOEJCWlVGSG56S3F4RWRvajFOZU1KbWlGcDJYb1JvM3BKSm1rb2hEZTQvVE9FamhZamV0bVV2VlAyVGRjcG9CRlVTbFBkbTFSbU51Wm0vSWJsTEhjRGhhUG4xd2tlMTFBUlFkOEZINk1yb3hVY0EvK1BVclhkdUZsdXNROCszUnpMVmxPZyt3cCt5eWpIam1pYUM2VW9IWGtBTXJpeWo0SlE1VjB4Nm0zWERMVmN4S0F3WU5wUVQzNE4xTUZXVnVLNE0xc1E2MTRnNEJacEZtZS9jSEJXTlVFL2dvWUEwUU5CTnd0d3psNW5WeXlkSkZlWjVDc1hkVitIaXU1cjd0TnBGL2VtYnh6dlZrK3JwREpTeUtENlZhUUc3ZkVrbGN0akZldGlHUDBsWkF2emIrS0ovaFY3MlE2SStoM1NhYTZYcUpNRVQ1UUQrclNzR1RjbHZFVE81c1puS1NNQVpFYUJrNWRqS1Q0Y1MyWFVyanlyd0NCZ05pR09zUDJKQkpQdFpxREtTRm9EUTYwTlNxZHA0OEdnV2hNOHhRWUszSklneEdhU2VER1ZhcnBaR2dCUGpYVFhvOXpaaWZZOHhkWnQ0cVJzY0thelNrVGd1bGRjb2l0OWpQdUovMWszOUFHUzNkZmlmeEY0WkhiaFdjNkxpMWcycnQ0US9FWXE3bjFpMS9UOVBlQkNkcVJRSlhiaTV2eUwwL3RBbThncWxqcXlBNnRvUFJlY21tV1AvVDlnYUtBdzh3QkdneFB3blF5dmZURVZXc0p5dmZmL1lmWTU5eldobHgzdE84ZHNFRk9ZQnFzdm9STHZ6MEFRcm5yNzZTdkJ0VCIsIm1hYyI6ImQzZWFkYzljMmU1MmRlNDI5YjU3MDZkZWE4YjMzMDVmZmU0MjkxZTBkZjA1NWRhMDViZjlkYzk0N2U2YTBiYTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+