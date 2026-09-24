В Обнинске выполнили половину работ в Репинском овраге
Текущую ситуацию в четверг, 24 сентября, прокомментировал глава города Стефан Перевалов.
- Полностью завершили земляные работы. Восстановили коллектор. Проложили линии электроснабжения, освещения и видеонаблюдения, - отметил он. - Больше трети плитки уже уложено. Сейчас рабочие монтируют лотки ливневки.
Также в овраге начали устанавливать фундамент для будущего фонтана.
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