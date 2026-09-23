Жительница Обнинска отдала мошенникам больше миллиона рублей

В Обнинске расследуют уголовное дело о крупном мошенничестве — женщина потеряла 1 145 000 рублей, рассказали 23 сентября в полиции.

Всё началось с сообщения в мессенджере: туда прислали код. Вскоре после этого женщине позвонил мужчина и представился курьером службы доставки цветов. Он попросил назвать цифры из сообщения — якобы чтобы согласовать дату и время доставки. Женщина не заподозрила подвоха и продиктовала код.

Потом ей позвонили уже от имени сотрудника портала «Госуслуги». Незнакомец заявил, что кто-то получил доступ к её учётной записи и оформил от её имени доверенность. Чтобы спасти деньги, женщине предложили следовать инструкциям сотрудника службы безопасности.

Под диктовку злоумышленников она установила на телефон постороннее приложение, включила демонстрацию экрана и перевела все свои сбережения на указанный счёт. Только после этого женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Сейчас по делу идёт следствие.