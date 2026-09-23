В Обнинске раскопали Старый город
Там продолжается реконструкция водопроводных сетей.
- Работы по обновлению коммуникаций ведём на трёх участках: у площади Преображения напротив здания администрации, в районе дома №24 по пр. Ленина, и сейчас приступили к реконструкции на третьем участке водопровода — вдоль ул. Гоголя, - рассказали 23 сентября в филиале РИР.
В Старом городе заменят почти километр старых труб.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь