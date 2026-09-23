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Обнинск

В Обнинске раскопали Старый город

Дмитрий Ивьев
23.09, 08:00
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Там продолжается реконструкция водопроводных сетей.

- Работы по обновлению коммуникаций ведём на трёх участках: у площади Преображения напротив здания администрации, в районе дома №24 по пр. Ленина, и сейчас приступили к реконструкции на третьем участке водопровода — вдоль ул. Гоголя, - рассказали 23 сентября в филиале РИР.

В Старом городе заменят почти километр старых труб.

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