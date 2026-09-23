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Обнинск

В Балабаново завели уголовное дело после обрушения перекрытий в жилом доме

Дмитрий Ивьев
23.09, 09:11
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Следственный комитет по Калужской области 23 сентября сообщил о возбуждении уголовного дела — причиной стало ненадлежащее содержание дома № 15 на улице Гагарина в Балабаново.

В соцсетях появились сообщения о серьёзных неполадках в здании: в местах общего пользования частично обрушились потолки, повреждён межпанельный шов, из-за этого в доме появились протечки.

Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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