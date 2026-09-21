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В Обнинске с 21 сентября изменился въезд в город и маршруты автобусов

Сергей ПЕТРОВ
21.09, 10:48
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Фото: Администрация города Обнинска.
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С 21 сентября в Обнинске меняется схема въезда в город. Причина – реконструкция трассы М-3. Изменения затронут как автомобилистов, так и пассажиров общественного транспорта. Об этом сообщили в администрации Обнинска.

Въезд со стороны Белоусова поменяется. Сквозной проезд между Московской улицей и дорогой 29Н-170 закроют. Чтобы попасть в Обнинск, водителям придётся разворачиваться на 105-м километре трассы, рядом с улицей Толстого. Там же будет работать разворот в сторону Москвы.

При выезде на М-3 останутся только правые повороты. Попасть на Варшавское шоссе можно будет через круговую развязку на 107-м километре.

Изменятся и автобусные маршруты. Автобусы № 6 и № 8 больше не смогут поворачивать с Московской улицы к Северному въезду. Они поедут в сторону поста МЧС, развернутся на кольце и вернутся на привычный путь.

Маршрут № 11 тоже скорректируют. На обратном пути автобус не будет разворачиваться на перекрёстке у Московской. Он доедет до пересечения М-3 с улицей Толстого, развернётся и вернётся к Московской, а затем проследует к автостанции.

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