В Обнинске на стенах школы №4 появились изображения Игоря Курчатова и Леонида Осипенко
В школе торжественно открыли муралы, посвящённые выдающимся людям, чьи имена связаны с историей Обнинска.
Учителя, родители и ученики вместе решали, чьи портреты украсят фасад, участвовали в разработке макетов.
- Проект реализовали благодаря победе в конкурсе «Школьная инициатива», - рассказали 17 сентября в администрации города. - Эта программа поддерживает предложения учеников по улучшению школ и их территорий. Средства на воплощение идей выделяет областное министерство финансов.
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