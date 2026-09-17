+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске на стенах школы №4 появились изображения Игоря Курчатова и Леонида Осипенко
Обнинск

В Обнинске на стенах школы №4 появились изображения Игоря Курчатова и Леонида Осипенко

Дмитрий Ивьев
17.09, 15:00
0 110
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В школе торжественно открыли муралы, посвящённые выдающимся людям, чьи имена связаны с историей Обнинска.

Учителя, родители и ученики вместе решали, чьи портреты украсят фасад, участвовали в разработке макетов.

- Проект реализовали благодаря победе в конкурсе «Школьная инициатива», - рассказали 17 сентября в администрации города. - Эта программа поддерживает предложения учеников по улучшению школ и их территорий. Средства на воплощение идей выделяет областное министерство финансов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktxOWVaL24zZVczcERqR0gzUjl3cEE9PSIsInZhbHVlIjoiMDVlQjdYby9JT1ZKTTlIcHVPK29seVJIWDlpRUJLUjZITWxJZkwvcjUwTWVTYkhDVUN2VkU2TUxaK291bkZISWdNQ094Z3ltS0J6dmJFcC8ySUNCNE50cW9Sa09sQWVwUEVMVktFRVVvZ1M5aEMwLzQ5bFh4ZGJDcnBOUDM5clAvTmRLMHRCRVg2MGR5b1c0WmJNUnRzdnk2Nk1HcHIxbTU4WTF4SEZETjE3K3R5Z2N4ZE0wVDQyaFRTbjlkMTcyWENTc3E3L0VBV1RKbDZFQ1hUeEZjN3lNTUlLVmloY2wxbkxFWTVZQmZscTNXOXNVMExwdlZzQlpHZUEydHY1TUxXc24rVzZyQVZHSTR4NTUyR2pQanZISHgxYnpFY24yZ2h3RnM1MVVGQ0NXMUYwY091cGZwdm15bHF6MHlGNTB3VzN5Wmk5WitIVGg3NWNseHNHdWpaZmFQUXFCOVBlMGxhME9DSjduUW5FZGVrN3ZZTzZTU3VBTlNEakU3aDZvZkdLNEYzSVNzaXVSK1lGQ1ZVZXlRREd2bTJXaWlCYVJrT0hiMzdVbWRWUUhLT1l2aCt6NVRwRFBBQVJxeUt0OCIsIm1hYyI6IjhjMDEwZjIyMGNjZDIxMjUxYjg0MTQwNDA2MDRjN2VjYTEwNjViY2FlOTE4OGM5M2E5NDJiOGE2OTUwZjZjNjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikd2djdSZTNZdXpKUTU4Qk1tWnFiVVE9PSIsInZhbHVlIjoiV2Rvck5WbkU0U3hkWVBoQlFpRXVPNjZLZUNDTzQrdFRucm1YdDZ5dkZROWlaRDdTajBDV3A1bnF5Qk5rZUE2bVlNMWxER2N3d0xpb24rUjhuRjFpVTVmT2lXamZ1d0k3dTJGMURzTmI5TjhJQzhUWmFZRHgvbkRqcVU3cU5LM3hYRXI5ZFdkRUZYSVFDdGhFbTFuVVNJNm5sYWhOSGxtRCtNMnA4by8wdTRSbndUWEdnNjFKQzNtNDhyRmM4NEZmTVdLQmRFL0l2UVhRekZCVnl1S3owcGlGTXAwV0dETlk4VzZRN0VNK2NiL0J1RmVQcllOTHkvOWlzLzc4bTdzd29QVmt6dXF0cTR5MGVMUzdINGFJSkI1ZkllbFpzNW1FbVc1V2duWFNhRXhsMmtoWGFURUc4bXNYbEZGcXpSb1JFQnBNeUxEVXFUTEh6RWlRR0RINEpsZXhLRUxFQ2tIS0MrNU1mM1NCdDJaeHNNT0RHMkJGa1RTV0RBY1Y4empuZ1Voak9zMjhqbHhRMjFqd1gwZVBkNU9RbHlWV3hHSGorVFg2Z2Y5MVhTbEhkZDRZSVF4VE9KUURUdGZqdnpZZ0JneGhsYmVPcXc3TDhDSXBJQktNZ0E2cDhhbGcrblVLL1RZY0NQNkp4OFdTZHBzbW9LeU1RYzlreGx3NnZzZzNwVWpjT21INTh6RGgvRGg3S3NTTnFxVjk0dlRhb0RQdEFQWGlSRzFjMGIwNmtrSTRneW1yRDVDMGw1TnU5N3JCa3E4bm9uenpYZllncUdaSEg3bDZzUjdyMHE4anZTellESUx4WDREU1UzTnh5bWZ6UGZyQ2ovVmpVTDI3bWRVZSIsIm1hYyI6ImNjZjRmNzNlOWM2NGNjZGYzNmU3YzhlZWFhNzhkOTEyODUxNTFiMzQ0ZTk5ZThjZDYwNGU5NzQyZTIxZTE2ZmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+