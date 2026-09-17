В Обнинске на стенах школы №4 появились изображения Игоря Курчатова и Леонида Осипенко

В школе торжественно открыли муралы, посвящённые выдающимся людям, чьи имена связаны с историей Обнинска.

Учителя, родители и ученики вместе решали, чьи портреты украсят фасад, участвовали в разработке макетов.

- Проект реализовали благодаря победе в конкурсе «Школьная инициатива», - рассказали 17 сентября в администрации города. - Эта программа поддерживает предложения учеников по улучшению школ и их территорий. Средства на воплощение идей выделяет областное министерство финансов.