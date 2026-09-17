В Обнинске водителей просят не парковаться на улице Калужской
Речь идёт про участок в районе дома №24а.
Туда временно перенесли остановку общественного транспорта.
- Уважаемые автовладельцы, не оставляйте машины на территории временной остановки. Это необходимо, чтобы общественный транспорт мог беспрепятственно подъезжать и забирать пассажиров, - прокомментировали в филиале РИР.
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