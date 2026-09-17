В Обнинске жалуются на проблемы с автобусами в Заовражье
Пассажирам приходится долго ждать на остановках.
В четверг, 17 сентября, ситуацию прокомментировал глава города Стефан Перевалов.
- Из-за ремонта Киевской трассы автобусы сбиваются с расписания. Понимаю, как это мешает вовремя попасть на работу, к врачу или на учебу. Приношу извинения за неудобства, - пояснил он. - Прошу руководство ОГТ до окончания ремонта пересмотреть график отпусков сотрудников. Сократить число тех, кто уходит в отпуск одновременно. Усилить дисциплину.
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