В Ворсино водитель квадроцикла пострадал в ДТП
Около 8:30 утра в среду, 16 сентября, авария произошла на подъездной дороге к предприятиям, расположенным на западной площадке индустриального парка «Ворсино».
По предварительным данным, 55-летний водитель квадроцикла поворачивал налево и не пропустил встречный «Фольксваген Туарег».
В больницу с травмами попал водитель квадроцикла.
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