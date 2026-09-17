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Обнинск

В Ворсино водитель квадроцикла пострадал в ДТП

Дмитрий Ивьев
17.09, 10:52
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Около 8:30 утра в среду, 16 сентября, авария произошла на подъездной дороге к предприятиям, расположенным на западной площадке индустриального парка «Ворсино».

По предварительным данным, 55-летний водитель квадроцикла поворачивал налево и не пропустил встречный «Фольксваген Туарег».

В больницу с травмами попал водитель квадроцикла.

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