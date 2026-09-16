В Обнинске будут судить мужчину за нападение с баллончиком

В суд передали уголовное дело против 36-летнего жителя Обнинска. Его обвиняют в хулиганстве с применением насилия.

Всё случилось в апреле 2024 года на территории гаражного общества. Между мужчинами возник конфликт: один сделал другому замечание из-за неподобающего поведения. Тут в ситуацию вмешался знакомый второго мужчины: он воспользовался ссорой как поводом, чтобы устроить дебош. Дважды распылил в лицо сделавшему замечание мужчине слезоточивое вещество из баллончика.

В результате пострадавший получил химический ожог обоих глаз — это квалифицировали как лёгкий вред здоровью. Теперь обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы, рассказали в прокуратуре.