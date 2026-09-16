В Малоярославецком районе вернули государству два пруда

Рядом с деревней Максимовка обнаружили нарушение: два пруда, которые считаются водными объектами общего пользования, оказались включены в частные земельные участки. Это незаконно — такие водоёмы не могут быть в частной собственности, рассказали в прокуратуре.

После обращения жителя ситуацию проверила природоохранная прокуратура. Ведомство подало в суд иск с требованием признать образование этих земельных участков незаконным и снять их с кадастрового учёта.

Суд встал на сторону прокуратуры. Позже Калужский областной суд подтвердил это решение. Сейчас прокуратура следит за тем, чтобы решение было исполнено.