В Малоярославецком районе вернули государству два пруда
Рядом с деревней Максимовка обнаружили нарушение: два пруда, которые считаются водными объектами общего пользования, оказались включены в частные земельные участки. Это незаконно — такие водоёмы не могут быть в частной собственности, рассказали в прокуратуре.
После обращения жителя ситуацию проверила природоохранная прокуратура. Ведомство подало в суд иск с требованием признать образование этих земельных участков незаконным и снять их с кадастрового учёта.
Суд встал на сторону прокуратуры. Позже Калужский областной суд подтвердил это решение. Сейчас прокуратура следит за тем, чтобы решение было исполнено.
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