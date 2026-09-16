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Обнинск

В Малоярославце мужчина получил 8 суток ареста за долги по алиментам

Дмитрий Ивьев
16.09, 16:41
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Житель одной из деревень Малоярославецкого округа задолжал своим детям — дочке и сыну — 600 тысяч рублей. По решению суда он должен был каждый месяц отдавать треть своих доходов на их содержание, но долгое время этого не делал.

Судебные приставы пытались заставить мужчину платить: применяли разные меры, а потом привлекли его к административной ответственности и назначили 60 часов обязательных работ. Но он решил не выполнять и это наказание.

Из-за уклонения от работ на мужчину составили новый протокол — и суд назначил ему 8 суток ареста. Теперь ему предстоит всерьёз задуматься о том, что нужно помогать своим детям и погасить долг.

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