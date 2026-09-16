В Обнинске мужчина открыл стрельбу и бегал по улице с булавой
В мае в Обнинске произошёл конфликт в продуктовом магазине: 59-летний мужчина, будучи пьяным, разозлился на покупателя, который долго расплачивался на кассе.
Позже обвиняемый подкараулил того же мужчину во дворе дома, рассказали 16 сентября в Следственном комитете.
Он оскорблял его, избил, а потом выстрелил из травматического пистолета в ногу. Когда пострадавший убежал в подъезд, нападавший ударил по входной двери металлической булавой.
Следователи собрали доказательства, и теперь дело передали в суд.
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