В Обнинске мужчину будут судить за уклонение от выплаты крупного долга
Прокуратура Обнинска передала в суд дело против 59-летнего местного жителя. Его обвиняют в том, что он несколько лет не выплачивал долг — по решению суда он должен был вернуть более 4,7 миллиона рублей по договору займа.
По данным следствия, мужчина скрывал свои доходы и не пытался найти способ погасить задолженность. При этом у него было имущество, но он не стал использовать его для выплаты долга — вместо этого распорядился им через доверенное лицо.
За такое преступление мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.
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