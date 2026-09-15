В Обнинске мужчину будут судить за уклонение от выплаты крупного долга

Прокуратура Обнинска передала в суд дело против 59-летнего местного жителя. Его обвиняют в том, что он несколько лет не выплачивал долг — по решению суда он должен был вернуть более 4,7 миллиона рублей по договору займа.

По данным следствия, мужчина скрывал свои доходы и не пытался найти способ погасить задолженность. При этом у него было имущество, но он не стал использовать его для выплаты долга — вместо этого распорядился им через доверенное лицо.

За такое преступление мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.