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Обнинск

В Обнинске срежут 17 деревьев

Дмитрий Ивьев
15.09, 16:09
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Часть работ уже прошла на прошлой неделе на улицах Курчатова и проспекте Ленина.

На этой неделе рабочие занимаются аварийными деревьями на Калужской 16, Любого 1 и Ленина, 98.

Глава города Стефан Перевалов сообщил 15 сентября, что все адреса прошла комиссия.

- Корни наружу. Ствол с сильным наклоном. Сухие ветки. Гнилая сердцевина, – заявил чиновник.

Также он попросил жителей предложить места для высадки новой аллеи.

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