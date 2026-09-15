В Обнинске срежут 17 деревьев

Часть работ уже прошла на прошлой неделе на улицах Курчатова и проспекте Ленина.

На этой неделе рабочие занимаются аварийными деревьями на Калужской 16, Любого 1 и Ленина, 98.

Глава города Стефан Перевалов сообщил 15 сентября, что все адреса прошла комиссия.

- Корни наружу. Ствол с сильным наклоном. Сухие ветки. Гнилая сердцевина, – заявил чиновник.

Также он попросил жителей предложить места для высадки новой аллеи.