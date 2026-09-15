Обнинской труженице тыла исполнилось 100 лет
Вековой юбилей отпраздновала 15 сентября Екатерина Гавриловна Овчинникова.
- В 16 лет уже работала на железнодорожной станции в Малоярославце, - рассказал глава города Стефан Перевалов. - Прошла войну, тяжелый труд, большие испытания.
Потом она 30 лет проработала в ФЭИ и пять раз избиралась депутатом городского совета.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь