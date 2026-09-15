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Обнинск

Обнинской труженице тыла исполнилось 100 лет

Дмитрий Ивьев
15.09, 14:06
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Вековой юбилей отпраздновала 15 сентября Екатерина Гавриловна Овчинникова.

- В 16 лет уже работала на железнодорожной станции в Малоярославце, - рассказал глава города Стефан Перевалов. - Прошла войну, тяжелый труд, большие испытания.

Потом она 30 лет проработала в ФЭИ и пять раз избиралась депутатом городского совета.

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