В Обнинске появится новая площадка для выгула и дрессировки собак
Уже начались работы на выделенной под площадку территории в районе проспекта Ленина, 240, рассказали в городской администрации.
Площадка будет огорожена, с резиновым покрытием, а в тёмное время суток здесь будет светло благодаря освещению. Для удобства посетителей от проспекта Ленина проложат пешеходную дорожку.
На площадке установят снаряды для занятий с собаками – всё для интересных и полезных тренировок.
Сейчас подрядчик снимает растительный слой, чтобы сделать основание под бетон.
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