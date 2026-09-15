В Обнинске появится новая площадка для выгула и дрессировки собак

Уже начались работы на выделенной под площадку территории в районе проспекта Ленина, 240, рассказали в городской администрации.

Площадка будет огорожена, с резиновым покрытием, а в тёмное время суток здесь будет светло благодаря освещению. Для удобства посетителей от проспекта Ленина проложат пешеходную дорожку.

На площадке установят снаряды для занятий с собаками – всё для интересных и полезных тренировок.

Сейчас подрядчик снимает растительный слой, чтобы сделать основание под бетон.