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Обнинск

В Обнинске ищут инвестора для оздоровительных бань

Дмитрий Ивьев
15.09, 09:43
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Вопрос обсуждался на планерке в администрации наукограда 14 сентября.

Сейчас здание остается муниципальным и работает в убыток.

Там необходима реконструкция.

- Ведутся переговоры о концессии. В этом случае модернизация будет выполнена за счет инвестора, а существующие льготы сохранятся, - говорится в официальном комментарии.

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