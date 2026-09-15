В Обнинске ищут инвестора для оздоровительных бань

Вопрос обсуждался на планерке в администрации наукограда 14 сентября.

Сейчас здание остается муниципальным и работает в убыток.

Там необходима реконструкция.

- Ведутся переговоры о концессии. В этом случае модернизация будет выполнена за счет инвестора, а существующие льготы сохранятся, - говорится в официальном комментарии.