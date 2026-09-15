В Обнинске ищут инвестора для оздоровительных бань
Вопрос обсуждался на планерке в администрации наукограда 14 сентября.
Сейчас здание остается муниципальным и работает в убыток.
Там необходима реконструкция.
- Ведутся переговоры о концессии. В этом случае модернизация будет выполнена за счет инвестора, а существующие льготы сохранятся, - говорится в официальном комментарии.
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