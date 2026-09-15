В Обнинске детский сад закрыли вскоре после ремонта

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Проблемы возникли на улице Калужской, 14.

Этот вопрос 14 сентября обсуждался на планерке в городской администрации.

- В здании обнаружили предполагаемые строительные дефекты, - говорится в официальном комментарии. - Воспитанников временно перевели в другое помещение. Проводится экспертиза. Заключение ожидают к 20 сентября.