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Обнинск

В Обнинске детский сад закрыли вскоре после ремонта

Дмитрий Ивьев
15.09, 10:58
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Фото: Яндекс.Карты.
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Проблемы возникли на улице Калужской, 14.

Этот вопрос 14 сентября обсуждался на планерке в городской администрации.

- В здании обнаружили предполагаемые строительные дефекты, - говорится в официальном комментарии. - Воспитанников временно перевели в другое помещение. Проводится экспертиза. Заключение ожидают к 20 сентября.

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