В Обнинске детский сад закрыли вскоре после ремонта
Проблемы возникли на улице Калужской, 14.
Этот вопрос 14 сентября обсуждался на планерке в городской администрации.
- В здании обнаружили предполагаемые строительные дефекты, - говорится в официальном комментарии. - Воспитанников временно перевели в другое помещение. Проводится экспертиза. Заключение ожидают к 20 сентября.
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