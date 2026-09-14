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Обнинск

В Обнинске отменили остановку «Технология»

Дмитрий Ивьев
14.09, 16:36
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Автобусы там не останавливаются из-за работ на трассе М3 «Украина».

В понедельник, 14 сентября, ситуацию прокомментировали в «Обнинском городском транспорте»:

- В связи с перекрытием заезда на улицу Толстого, подъезд к остановке «Технология» не представляется возможным. Маршруты, следующие по трассе М-3, временно не могут осуществлять посадку/высадку пассажиров. Как только заезд будет открыт — маршруты будут восстановлены.

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