В Обнинске отменили остановку «Технология»
Автобусы там не останавливаются из-за работ на трассе М3 «Украина».
В понедельник, 14 сентября, ситуацию прокомментировали в «Обнинском городском транспорте»:
- В связи с перекрытием заезда на улицу Толстого, подъезд к остановке «Технология» не представляется возможным. Маршруты, следующие по трассе М-3, временно не могут осуществлять посадку/высадку пассажиров. Как только заезд будет открыт — маршруты будут восстановлены.
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