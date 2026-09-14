В Обнинске отменили остановку «Технология»

Автобусы там не останавливаются из-за работ на трассе М3 «Украина».

В понедельник, 14 сентября, ситуацию прокомментировали в «Обнинском городском транспорте»:

- В связи с перекрытием заезда на улицу Толстого, подъезд к остановке «Технология» не представляется возможным. Маршруты, следующие по трассе М-3, временно не могут осуществлять посадку/высадку пассажиров. Как только заезд будет открыт — маршруты будут восстановлены.