+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Белоусово отключился интернет
Обнинск

В Белоусово отключился интернет

Дмитрий Ивьев
14.09, 16:26
0 362
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

О проблемах днём в понедельник, 14 сентября, сообщил оператор «Макснет».

- В Белоусово рабочие сторонней организации, производящие ремонт крыши, повредили волоконно-оптический кабель на магистральной линии. Возможно отсутствие подключения к услугам связи, - говорится в комментарии провайдера.

Восстановить связь обещают в ночь на 15 сентября.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
3 оценили
33%
33%
0%
0%
33%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZMb1g0VDE5cG5WMENvT0hEL3VlaVE9PSIsInZhbHVlIjoibURMVm1palJzUVlsdVZDcVFENk9FVXhaQWkxcHJlZXhnQ2R2SEN2d0hacnRadWtXS1VxMjF0aXpMZFFZK21ZTldEWWs2RlJNMFl5UmhuTm0yanY0Y0hyY3lRTDdHZjJkRlQyWVFHQ1g3bnVPRFpWSmE3UWJEaTNoMDVRZElmbmk2Wm9naHlJcXliMWs1SUgwenJRakdZcHE3ZUUwK0tTd2dkZXFUR2lwdlhXRTNnUllhOTd3Mms0T1ZpMGJMSXgvY3E4M2M1Zmc5M0FGbXpySXUzTHhLck40dndOZ0tlaXZnYitHdy9YSDNOVWtUc1FUQWJ5OHNNcWVQRG1jQU15RWl2eWJSUDFoZ1FqMWE2RysrZjgwUHB3RmhFSDN0ZG9VZ3NUbW14Ti83VDFwc1hJL2s5andJc3B6RVZTalE4U0dqMTFWU2dIYTRwMGRrZXM4ajIvc0JEdCtSZG1McVJZZkVHdUNyK2NyUlRGWjlaOWlwS0l2OVFrajI4ZEVLVlRQdmNtb2FPRkhwS0lOZXpjaHJENTBLZE0zSkc2YXRuMWxMVG1ZdmFXbGxNVEhUa2tiekhXZGxLVmEvTjA1UGFBSSIsIm1hYyI6IjM2NjM3NGQ0NDY2YjVkMWY5NjE1MDMxMWU3YWY2ZmQ2ZTRhNWQ1ZGUzN2JlYjVhMTBhMjZiNDlmMGIwNmE2YjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJMKzJnU0pTd0RvU1M1cktsOTFLTnc9PSIsInZhbHVlIjoicnZ2czY3Sm4xUmJ6dmJibGpkWUZYL1h0NDFNTWovTGlkWE1abXZmcXdOUTNTVmwzNzZRZi9GODFocTJBVGdHZ2lqUjFoM0dkSXA5eERLVXNUanEyVmZGTTQ3b05VenMvVHl2RWlxTXhwRHc2cjk0MTU1YmlWakVBZHdYRmhYc20vbXhrRWk4RU5IZHZFbklCK005cjQxVWtyWmNCSnJWeStnWC9GVHBqMW1VMWUvR2dWaDNhQXFsZkRReHNSWEpNa1drcDZTd2oxUklDb2hScnQzQW8xOEFxTVZxNVh5U3lFSVNGaHdEdnFaMkw3U0V0VWJRVzlzWk1xTzVYMlFmTVpNMzltK3dFRTlWTlVQMlpSaER6Z1dUZEtaR0ljcmhFako1OFd0RlBibnlhTEkyODhHWVRycldjcTBLTTdiZUZtQjAxeXdPOWFVQzRYYVVCMDd2aEFSWHBCRFB4R1R6U3JOR0c5dVlMN1RoY2ZUTkVnZXQrbnhHd3FZWms0ZlFyVVJKMElTQ0k5Szg4ODJZRHBVditNSkhDRkJTRE02ZnhnMzdyRnEwaDVQemFqUk5YVjJvUUdSaVNtYUltOVJPL3ZKSTJybW12dTRyWFk1eVdvVWxVMkorK3lTamVKcUd6dXh1WEhxZG1MWXhBeVRzZ0VlTGxVNHVPTmtuMVlwQTVQSXZSUkV2Ti9OeCtpRGhjUS9mY2V0MlZuc2grdXlsTjB2Nk5DT0Y0VmQxeHZCWTJpMWc5SE51NUxSbStUZU1sQVZ6TGZnK3pFMFQ5UHJIWWdudmhuNjE3L2t2RFQ5WXpBdExXeGZUM2Q5V0RtUTRaZXJ6eGhRandRRDN5clV1WSIsIm1hYyI6IjYwMzU3ZDk0ZTUzYTFmM2NjZGY1ZDdjN2EyYTMzZjYwZWMyNDhmYjVjODg5MDJkOGUyNjI5MGQ4NDU4NWQ0NjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+