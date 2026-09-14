В Белоусово отключился интернет
О проблемах днём в понедельник, 14 сентября, сообщил оператор «Макснет».
- В Белоусово рабочие сторонней организации, производящие ремонт крыши, повредили волоконно-оптический кабель на магистральной линии. Возможно отсутствие подключения к услугам связи, - говорится в комментарии провайдера.
Восстановить связь обещают в ночь на 15 сентября.
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