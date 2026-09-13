ХК «Олимп» из Обнинска стартовал в первенстве ЦФО с победы над «Тиграми»

На ледовой арене «Олимп» в Обнинске 12 сентября дали старт новому сезону первенства ЦФО ЮХЛ.

Фото: Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп».

Юниоры ХК «Олимп» провели первую игру на домашнем льду. Соперником стала команда «Тигры» из Тулы.

- Матч выдался напряжённым: было много острых моментов, борьбы и эмоций, которые заставили поволноваться наших верных болельщиков. Но наши парни выстояли и были сегодня лучшими! – отмечают в «Олимпе».

Итоговый счёт – 3:2 в пользу обнинской команды. Первая победа в сезоне стала хорошим стартом для юниоров.

Тренируют команду Владимир Голубович и Владимир Сычев.