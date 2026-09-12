+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске подростки пошли на кражу ради газировки
Обнинск

В Обнинске подростки пошли на кражу ради газировки

Дмитрий Ивьев
12.09, 15:47
0 395
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Полиция разбирается в инциденте с подростками у торгового центра.

Полицейские нашли в интернете пост о том, что группа подростков вскрыла холодильник с напитками рядом с ТЦ и забрала несколько банок газировки и соков.

Сейчас правоохранители выясняют, что именно произошло, ищут участников случившегося и их родителей. По итогам проверки решат, какие меры стоит принять.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
75%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZwdm90SDhBY2d6WXdXMXdKcDZpWUE9PSIsInZhbHVlIjoiRFI5ZDhiL3ZybzA5ajc3L25JeVNDL1hiL1ovbFRRWHBNVkJCVkh0amlHUmJHN01CUnV0RGY4aG1KcFNZV1hxOHBhQUFVNTk1bHBSZ0ZMdU56NWozQ0czM3R3Y01tS0xyZXo3L05tMng5VjNTUzhXdVlvcEZqTkVDb1VTbE5tS2xpcjVRMFpUbzhhS1k3TTEwOG1rYlFsTkpiaUdjMGZtaktKSzBvOTBpcTQrK2ZVby9SNzBPNno2a2FJN285L2xZeW5TR1dweUtqQ1krMEhia2F2OEtLRS9RS1hJVW13RXExS2NERkZQS1lkQVJVb1gvaldOSGdaVS8rYUhodkdHT1hmRHloSUdlZHVVVmJCRjBUUFVxQXRIMEFzZHFGcmVVU0lqb0NNWGE5ZGtVZlNhc2hMZFoyM2pncnhRb096T2hMRFlDRlI3V1pWZHArbFRGTWo1L0lKZUlpUHVUMlJuK2trTDhGZUY3M0ZqYTFkWSt0NjhXUWpPL1JKOUFVMFFCKzAvOXp4T0NBZmhNNFpOYnUvK0xqckZtb2RxbFhtZTBVd1hQaWV2TGlBNzJ3U1JQcG5US1V2WEtsY3VHeHN3dCIsIm1hYyI6ImMyNDUyY2IxODAwMzE3NTVkZGQ2NjAxN2VkMmQzYzdmYWM4M2M3MzNiNzEyMWRiNzBkNzY4YjZlNTkyYzNmYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFTQ0d6UUY1aGlhc0l1MGw1UCtYOFE9PSIsInZhbHVlIjoib2hRbHNPRVBtcTQyamFCeUNGSUxXaXNKSi9aajhWdUEwd2UzdTdaT0Zaa29mdEpuN1VWVk1lZk81MmFDYU1Xb0srbHRIK1pVbG9NUWRCdFZwaE9FMmZpVHdBVVp4OHNjOWpmQkpvVlAzdllOaWFsVTB1eGtVM3Y4ajkyWVR3OStLTTFSMmIwakVDREpZSzR3VCtESm90eEs4ZDBaNDZMVVdNNG9Qd3pIR1l2c3grc0VCL1VNNS9ZSUtaTk1wZW9MeGRKMVJBL2tpS0RoQ3VSQ3FsbWFwdGtnZDY5R2xVbE9lZkFjYW5IUm92aDEvSVhNVEY1cjF6TWRQbGJsRjJwc3VxT2Q0Y0cyaDhDcmFxUC9vYlA0NDdFWHlOTEpRektxRXJrRHluTmptdDAxWUpmV2JGRGVqSFJGVmhhdmUvVDBmWEdXKzQ4cEN2WHo2SnEyaVVzY1AzZGg2T1FVaTJydjFCbnFlYndxS0FDRFF5Q0tEZmdYcWUwd25WaDYvU2pmdjk5SnZURFB2SFY5SmR0T3kzOHMxOHBiR1ZGWVdhVXpYUzRUSHkyTnc4QTllNSs5dXJ1L09yMURHNnhPU0NrMjhTTU11YlJZWllDdDlkenU3ZHJmcmh5eHJQTm5mTVhTY2FhU050MGovNDJMdkZadnlBY0dCWm9LSFlkeWpHTVhZVkRPL0VaSEt6Qzk1MGFDSG1tL3NHRjFjVndzN0NTemdoZlh5K0FWanFsb2ZMRUJWeDQ1QWVxbitneVkxV1BhZmNHcllTcjh0MWRLckdyT0lrYysxcUpmZ3ZUMml4d0tpd0ZPV0E5ME5XMmlhc3dreEdhejlMdFF5SnFCQm1LdyIsIm1hYyI6ImMyYTc4ZDFjNjFiZjdmYzc4NWQ5MjBlYmIzYzY3NmM3M2RmODE3YTk1NjAwNDQ0YzBjZmY4NjY3NjMzOWM1YmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+