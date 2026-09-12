В Обнинске подростки пошли на кражу ради газировки

Полиция разбирается в инциденте с подростками у торгового центра.

Полицейские нашли в интернете пост о том, что группа подростков вскрыла холодильник с напитками рядом с ТЦ и забрала несколько банок газировки и соков.

Сейчас правоохранители выясняют, что именно произошло, ищут участников случившегося и их родителей. По итогам проверки решат, какие меры стоит принять.