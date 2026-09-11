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Обнинск

В Обнинске заасфальтировали дорожку у «Старого универмага»

Дмитрий Ивьев
11.09, 09:50
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В районе Ленина, 72 реконструировали 130 метров внутриквартальных теплосетей.

- Сети в этом районе построены тогда же, когда и дома вокруг – в основном, в 1960-м году, - рассказали в филиале РИР. - Естественно, что им требовалось обновление. Мы заменили сети на новые. Стоимость работ составила около 6,4 млн руб.

Также заасфальтировали дорожку, под которой лежат трубы.

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