В Обнинске заасфальтировали дорожку у «Старого универмага»
В районе Ленина, 72 реконструировали 130 метров внутриквартальных теплосетей.
- Сети в этом районе построены тогда же, когда и дома вокруг – в основном, в 1960-м году, - рассказали в филиале РИР. - Естественно, что им требовалось обновление. Мы заменили сети на новые. Стоимость работ составила около 6,4 млн руб.
Также заасфальтировали дорожку, под которой лежат трубы.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь