В Обнинске заасфальтировали дорожку у «Старого универмага»

В районе Ленина, 72 реконструировали 130 метров внутриквартальных теплосетей.

- Сети в этом районе построены тогда же, когда и дома вокруг – в основном, в 1960-м году, - рассказали в филиале РИР. - Естественно, что им требовалось обновление. Мы заменили сети на новые. Стоимость работ составила около 6,4 млн руб.

Также заасфальтировали дорожку, под которой лежат трубы.