В Обнинске прокладывают 250 метров новых труб
На участке от перекрёстка улицы Белкинской до проспекта Ленина, 162 продолжается реконструкция водопровода.
- На данный момент проложено уже порядка 250 метров новых труб. Всего обновляем около километра водопроводных сетей, - рассказали 10 сентября в филиале РИР.
На участках, где работы уже полностью закончены, параллельно восстанавливают газон.
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