В Обнинске прокладывают 250 метров новых труб

На участке от перекрёстка улицы Белкинской до проспекта Ленина, 162 продолжается реконструкция водопровода.

- На данный момент проложено уже порядка 250 метров новых труб. Всего обновляем около километра водопроводных сетей, - рассказали 10 сентября в филиале РИР.

На участках, где работы уже полностью закончены, параллельно восстанавливают газон.