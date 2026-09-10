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Обнинск

В Обнинске прокладывают 250 метров новых труб

Дмитрий Ивьев
10.09, 12:10
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На участке от перекрёстка улицы Белкинской до проспекта Ленина, 162 продолжается реконструкция водопровода.

- На данный момент проложено уже порядка 250 метров новых труб. Всего обновляем около километра водопроводных сетей, - рассказали 10 сентября в филиале РИР.

На участках, где работы уже полностью закончены, параллельно восстанавливают газон.

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