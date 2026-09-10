В Обнинске начали ремонт улицы Толстого
Там уложен щебень, а дальше начнётся асфальтирование.
- Жители и сотрудники предприятия - наш приоритет, - прокомментировал 9 сентября глава города Стефан Перевалов. - Объезжающие пробки нас волнуют меньше. Решения о пешеходной безопасности, скорости и режиме движения будем принимать в интересах жителей.
По его словам, реальную нагрузку на дорогу можно будет понять после окончания ремонта Киевской трассы.
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