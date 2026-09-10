Обнинских водителей попросили убрать машины с автобусной остановки
В городе продолжается реконструкция водопровода в районе улицы Калужской.
На время проведения работ перенесли остановочный павильон, расположенный у пр. Маркса, 126, ближе к дому №24А по ул. Калужской. На новом месте установлен соответствующий дорожный знак и нанесена разметка.
- Уважаемые автовладельцы, не оставляйте свои машины на временной остановке, чтобы общественный транспорт мог беспрепятственно подъехать, - прокомментировали в филиале РИР. - К концу сентября, когда мы заменим водопровод на этом участке, остановочный пункт вернётся на прежнее место.
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