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Обнинск

Обнинских водителей попросили убрать машины с автобусной остановки

Дмитрий Ивьев
10.09, 12:43
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В городе продолжается реконструкция водопровода в районе улицы Калужской.

На время проведения работ перенесли остановочный павильон, расположенный у пр. Маркса, 126, ближе к дому №24А по ул. Калужской. На новом месте установлен соответствующий дорожный знак и нанесена разметка.

- Уважаемые автовладельцы, не оставляйте свои машины на временной остановке, чтобы общественный транспорт мог беспрепятственно подъехать, - прокомментировали в филиале РИР. - К концу сентября, когда мы заменим водопровод на этом участке, остановочный пункт вернётся на прежнее место.

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