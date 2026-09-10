Жителей Обнинска попросили не парковать машины на проспекте Ленина из-за ярмарки
Торговать сельскохозяйственной продукцией будут 12 сентября в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Мира - напротив поликлиники КБ №8.
Администрация города опубликовала обращение к автомобилистам:
- Во избежание заторов просим не парковать машины на проезжей части и у автобусных остановок. Пожалуйста, используйте парковочные карманы по проспекту Ленина и улице Мира – они находятся в шаговой доступности.
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