В Обнинске опознали мумифицированное тело

Месяц назад труп нашли в ручье Репинка в районе Пионерского проезда.

В четверг, 10 сентября, Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило, что погибший опознан, ему было 37 лет.

- На теле погибшего не обнаружено повреждений криминального характера, - заявили в СК.

Этот человек 11 июня ушел в лес и пропал без вести.

Сейчас продолжается проверка.