В Обнинске опознали мумифицированное тело
Месяц назад труп нашли в ручье Репинка в районе Пионерского проезда.
В четверг, 10 сентября, Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило, что погибший опознан, ему было 37 лет.
- На теле погибшего не обнаружено повреждений криминального характера, - заявили в СК.
Этот человек 11 июня ушел в лес и пропал без вести.
Сейчас продолжается проверка.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь