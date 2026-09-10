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Новость дня Обнинск

В Обнинске опознали мумифицированное тело

Дмитрий Ивьев
10.09, 10:26
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Месяц назад труп нашли в ручье Репинка в районе Пионерского проезда.

В четверг, 10 сентября, Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило, что погибший опознан, ему было 37 лет.

- На теле погибшего не обнаружено повреждений криминального характера, - заявили в СК.

Этот человек 11 июня ушел в лес и пропал без вести.

Сейчас продолжается проверка.

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