В Обнинске на две ночи перекроют поворот в сторону Белоусово

На трассе М3 «Украина» запланированы работы по замене верхнего слоя асфальта, сообщили в «Автодоре».

Из-за этого поворот на Белоусово будет перекрыт.

Проезд закроют с 19:00 10 сентября по 7:00 11 сентября и с 19:00 11 сентября по 7:00 12 сентября.

Объехать водители смогут по Варшавскому шоссе.