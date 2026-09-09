В Обнинске на две ночи перекроют поворот в сторону Белоусово
На трассе М3 «Украина» запланированы работы по замене верхнего слоя асфальта, сообщили в «Автодоре».
Из-за этого поворот на Белоусово будет перекрыт.
Проезд закроют с 19:00 10 сентября по 7:00 11 сентября и с 19:00 11 сентября по 7:00 12 сентября.
Объехать водители смогут по Варшавскому шоссе.
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